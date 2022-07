Neoenergia tem lucro líquido de R$1,07 bi no 2º trimestre, alta de 7% em base anual

SÃO PAULO (Reuters) – A Neoenergia reportou nesta terça-feira um lucro líquido de 1,07 bilhão de reais entre abril e junho, o que corresponde a uma alta de 7% em relação a igual período de 2021.







Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da companhia elétrica alcançou 3,23 bilhões de reais no segundo trimestre, 40% maior na comparação anual.

A receita da Neoenergia, por sua vez, subiu 1% no período, para 9,64 bilhões de reais.

Em nota, a companhia controlada pela espanhola Iberdrola disse que manteve “crescimento financeiro sustentável” no período, e destacou o aumento do volume de investimentos, com foco na expansão do portfólio de geração de energia renovável e de redes de distribuição.

Entre janeiro a junho, os investimentos (Capex) da Neoenergia somaram 4,6 bilhões de reais, cifra 30% maior do que a registrada em igual período de 2021.

No segmento de geração renovável, a elétrica disse que sua produção de energia eólica aumentou 123,77% no segundo trimestre ante igual período de 2021, chegando a 917 gigawatts-hora (GWh). Os resultados foram impulsionados pela entrada em operação, no ano passado, do complexo eólico Chafariz, na Paraíba.

Já no segmento de redes, que compreende as cinco distribuidoras do grupo, a Neoenergia disse que as concessionárias continuaram melhorando a qualidade do fornecimento de energia.

O destaque foi a Neoenergia Brasília, última distribuidora incorporada ao grupo, que passou a cumprir os limites regulatórios de FEC (frequência de interrupção de energia) e reduziu o percentual de perdas de energia pelo sexto trimestre consecutivo.

(Por Letícia Fucuchima)