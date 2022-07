Neoenergia obtém financiamento verde de R$ 550 milhões com o IFC

A Neoenergia obteve um financiamento verde de R$ 550 milhões com prazo de oito anos junto ao International Finance Corporation (IFC), membro do Grupo Banco Mundial. O dinheiro será utilizado na expansão e digitalização das redes da companhia.

Por se tratar de uma dívida certificada como “verde”, os recursos devem ser empregados em projetos com a temática de responsabilidade social e ambiental (ESG, da sigla em inglês), e foram estabelecidas metas em contrato e, caso elas sejam atendidas, o custo contratado da dívida será reduzido.

Entre os compromissos assumidos pela empresa está a redução das emissões de carbono em suas unidades, atingindo menos de 50g de CO2/ por quilowatt (KW) de energia gerado até 2026, quando serão apuradas as metas. Além disso, nesse período a empresa deve promover a inclusão de mulheres no setor elétrico, alcançando 10,7% de eletricistas do sexo feminino na Neoenergia.

Esse objetivo será cumprido por meio da Escola de Eletricistas, com turmas exclusivas e porcentual reservado para mulheres nos cursos mistos.