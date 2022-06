Neoenergia inicia operação de primeiros aerogeradores do Complexo Eólico de Oitis

SÃO PAULO (Reuters) – A Neoenergia anunciou nesta terça-feira que entraram em operação na véspera, com antecipação de um mês em relação ao plano de negócios, os sete primeiros aerogeradores do Complexo Eólico de Oitis (Complexo Oitis) na forma de operação em teste.

O complexo está localizado nos Estados do Piauí e Bahia, terá capacidade instalada total de 566,5 megawatt (MW), com 103 aerogeradores, cada um com potência de 5,5 MW, segundo comunicado.





A composição é de 12 parques eólicos, que terão 96% de sua energia destinada à comercialização no mercado livre e 4% no mercado regulado. A previsão é que a entrada em operação do total do complexo se dê no segundo semestre de 2022.

(Por Nayara Figueiredo)