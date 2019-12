Neoenergia: Ibama concede licença para linhas que atravessam quatro Estados

O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) concedeu a Licença de Instalação de duas linhas de transmissão da Neoenergia que atravessam os Estados da Bahia, Piauí, Tocantins e Maranhão, com extensão de 418 km e 311 km.

Foram concedidas também as licenças para os compensadores em série. Os ativos foram adquiridos em leilão de transmissão realizado em 2017. O prazo para entrada em operação dada pela Agência Nacional de Energia Elétrica para estas linhas é março de 2023.

A companhia também participou do certame de transmissão realizado hoje, levando o lote 9, com receita anual permitida (RAP) de R$ 18 milhões.

A empresa conseguiu ainda a aprovação de três linhas de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no total de R$ 2,4 bilhões. As linhas têm prazo de 24 anos, com carência de até 3 anos. Em duas delas, o custo será de IPCA mais 3,51% ao ano, e na terceira, IPCA mais 4,11% ao ano.