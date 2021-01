Neoenergia coloca em operação terceiro trecho de linha de transmissão em MS

A Neoenergia iniciou a operação, no último dia 27 de dezembro, do terceiro de cinco trechos que fazem parte da linha de transmissão do lote de Dourados, em Mato Grosso do Sul. O trecho LT 230 kV Nova Porto Primavera-Ivinhema tem 64,5 km de extensão.

Segundo a companhia, a entrega foi realizada com 19 meses de antecipação em relação ao contrato firmado com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no leilão realizado em 2017.

Com os três lotes de Dourados que entraram em operação durante o ano passado, o empreendimento conta com 52% da Receita Anual Permitida (RAP) e 63% do total das linhas entregues.

Veja também