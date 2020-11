Neoenergia adianta em três meses início das obras do Complexo de Oitis

A Neoenergia informou ao mercado nesta terça-feira, 10, que iniciou as obras do Complexo de Oitis, localizado nos Estados do Piauí e Bahia, após a emissão das licenças necessárias pelas autoridades competentes.

Com isso, o início das obras está sendo adiantado em três meses, uma vez que tinha data prevista para mobilização em fevereiro de 2021. Quando pronto, Oitis terá uma capacidade instalada de 566,5 MW e será composto por 12 parques eólicos.

