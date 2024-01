Nenhuma ‘organização pode substituir’ a UNRWA, diz ONU

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/01/2024 - 19:25 Para compartilhar:

Nenhuma organização pode “substituir temporária ou definitivamente” a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA), que teve alguns de seus funcionários envolvidos nos ataques de 7 de outubro contra Israel, declarou nesta terça-feira (30) a coordenadora da ONU para a ajuda a Gaza.

“Não tem como uma organização substituir temporária ou definitivamente [a] tremenda capacidade, o tecido da UNRWA: a habilidade e seu conhecimento da população em Gaza”, disse a recentemente nomeada coordenadora, Sigrid Kaag, após uma reunião a portas fechadas do Conselho de Segurança da ONU.

Diversos países, entre eles Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Japão, anunciaram a suspensão de novas doações a essa agência vital para levar ajuda aos palestinos, principalmente na Faixa de Gaza, após as acusações de Israel de que 12 de seus trabalhadores estiveram envolvidos nos ataques em território israelense de 7 de outubro que deixaram 1.140 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da AFP de números oficiais.

O movimento islamista palestino Hamas também sequestrou 250 pessoas, das quais, segundo Israel, cerca de 132 permanecem em Gaza, incluídos os corpos de pelo menos 28.

“Apoiamos muito o trabalho que a UNRWA faz (…) Não há nenhum ator humanitário em Gaza que possa proporcionar alimentos, água e medicamentos em escala” como faz a organização, disse Matthew Millerque, porta-voz do Departamento de Estado americano, em Washington.

“Queremos que esse trabalho continue, e por isso é tão importante que as Nações Unidas levem este assunto a sério, que investiguem, exijam responsabilidades de qualquer um que se descubra que agiu mal e tomem qualquer outra medida apropriada para garantir que este tipo de coisa não volte a acontecer”.

No ano fiscal iniciado em outubro, os Estados Unidos, principais contribuintes da UNRWA, destinaram à organização que cuidados refugiados palestinos aproximadamente US$ 121 milhões (cerca de R$ 600 milhões, na cotação atual).

Washington tinha previsto contribuir com outros US$ 300 mil (R$ 1,4 milhão) nas próximas semanas, mas “esse financiamento foi suspenso”, ressaltou, após lembrar que historicamente os Estados Unidos contribuíram com a UNRWA com “300 a 400 milhões de dólares ao ano” (1,4 a 1,9 bilhão de reais).

Em uma tentativa de salvar a ajuda vital para os palestinos, particularmente na Faixa de Gaza, da qual dependem cerca de dois milhões de seus habitantes, o secretário-geral da ONU, António Guterres, convocou para a tarde desta terça uma reunião com representantes de 35 Estados-membros, assim como com a União Europeia para informar-lhes sobre as medidas que a organização está adotando e ouvir suas preocupações.

A agência da ONU está há bastante tempo na mira de Israel, que a acusa de atuar sistematicamente contra os seus interesses. Israel prometeu acabar o trabalho da agência em Gaza após a guerra.

