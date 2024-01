Nenhuma ‘organização pode substituir’ a UNRWA, diz ONU

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/01/2024 - 23:14 Para compartilhar:

Nenhuma organização pode “substituir temporária ou definitivamente” a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA), que teve alguns de seus funcionários envolvidos nos ataques de 7 de outubro contra Israel, declarou nesta terça-feira (30) a coordenadora da ONU para a ajuda a Gaza.

Diversos países, entre eles Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Japão, anunciaram a suspensão de novas doações a essa agência vital para levar ajuda aos palestinos, principalmente na Faixa de Gaza, em meio ao conflito entre Hamas e Israel.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, convocou uma reunião com representantes de 35 Estados-membros, e também com a União Europeia, para os informar sobre as medidas que a organização está tomando e ouvir suas preocupações.

A suspensão do financiamento à agência que oferece ajuda a cerca de 2 milhões de gazenses é “catastrófica”, alertaram, por sua vez, os dirigentes das principais agências da ONU.

“Retirar os fundos da UNRWA é perigoso e provocaria o colapso do sistema humanitário em Gaza, com consequências humanitárias e de direitos humanos de grande alcance no território palestino ocupado e em toda a região”, advertem os 14 signatários, entre eles os chefes de organizações do Sistema ONU, como a OMS, o Unicef, o PMA e o PNUD.

“O mundo não pode abandonar a população de Gaza”, instaram.

Nesta terça, Israel acusou a agência de ser “uma fachada” para o Hamas.

Segundo Israel, 12 dos 13.000 funcionários da agência na Faixa de Gaza estiveram envolvidos nos ataques em território israelense de 7 de outubro que deixaram 1.140 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em número oficiais.

O movimento islamista palestino Hamas também sequestrou 250 pessoas, das quais, segundo Israel, 132 permanecem em Gaza, incluídos os corpos de pelo menos 28, enquanto a ofensiva israelense neste pequeno território já matou pelo menos 26.751 pessoas, a maioria mulheres e crianças.

A UNRWA indicou que demitiu a maioria dos funcionários supostamente envolvidos no ataque de outubro e abriu uma investigação.

A agência da ONU está há bastante tempo na mira de Israel, que a acusa de atuar sistematicamente contra os seus interesses. Israel prometeu acabar o trabalho da agência em Gaza após a guerra.

“Queremos que esse trabalho continue, e por isso é tão importante que as Nações Unidas levem este assunto a sério, que investiguem, exijam responsabilidades de qualquer um que se descubra que tenha agido mal e tomem qualquer outra medida apropriada para garantir que este tipo de coisa não volte a acontecer”, disse nesta terça o porta-voz do Departamento de Estado em Washington, Matthew Millerque.

Os Estados Unidos, que aportaram desde outubro 121 milhões de dólares (R$ 600 milhões) à UNRWA, congelou a entrega de outros 300 mil (R$ 1,4 milhão) nas próximas semanas, disse.

