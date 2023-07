‘Nenhuma mulher merece ser espancada’ diz Britney sobre incidente com segurança de Wembanyama

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/07/2023 - 12:50 Compartilhe

Britney Spears deu uma nova declaração sobre o tapa que recebeu do segurança do jogador de basquete francês Victor Wembanyama, nova estrela da NBA. Nesta quarta-feira, 12, a cantora publicou um vídeo em suas redes sociais alegando que “nenhuma mulher merece ser espancada”. O vídeo não está mais disponível nas páginas da artista.

Segundo o site Entertainment Weekly, Britney continua chateada com o incidente, especialmente após uma estação de rádio não identificada ter dito que ela “merecia levar um tapa”.

“No meu caminho para o local, na verdade, fui derrubada por três garotos de 12 anos tentando tirar minha foto. Meus seguranças nem uma vez os tocaram ou chegaram perto deles”, declarou a cantora. “A propósito, não gostei das pessoas dizendo que mereço apanhar porque nenhuma mulher jamais merece apanhar.”

Relembre o caso

Na última quarta-feira, Britney vivenciou uma situação constrangedora em um restaurante de Las Vegas. A estrela teria sido agredida pelo segurança do atleta ao tentar fazer contato com ele. A informação foi divulgada pela TMZ.

A cantora chegou a abrir um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Metropolitana e o caso não foi classificado como crime, já que, de acordo com a instituição, o segurança não teve a intenção de machucar Britney.

Wembanyama comenta o caso

“Estava caminhando com alguns membros da equipe de segurança em direção a um restaurante. Estávamos em um saguão e havia muitas pessoas, algumas delas me chamando, obviamente”, relatou.

“Uma pessoa estava me chamando de ‘Senhor, Senhor’ e me segurou por trás, então não vi o que aconteceu porque estava andando e tínhamos combinado de não parar”, afirmou o jovem de 19 anos. “Só sei que os seguranças a empurraram, não sei com que força”.

