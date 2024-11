Nenê sai do banco e conquista ponto importante para o Juventude contra o Cuiabá no Brasileiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/11/2024 - 21:56 Para compartilhar:

Juventude e Cuiabá ficaram no empate pelo placar de 1 a 1, em partida realizada na noite deste sábado, no Alfredo Jaconi, válida pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Juventude chegou aos 39 pontos e subiu de forma momentânea para a 15ª posição, podendo entrar na zona do rebaixamento com o complemento da rodada. O Cuiabá agora tem 30, e manteve o 19ª lugar, melhor apenas que o já rebaixado Atlético-GO.

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio no Alfredo Jaconi. Mesmo atuando como visitante, o Cuiabá criou a primeira oportunidade com Derick Lacerda, que teve chance de finalizar de cabeça aos nove minutos, mas não foi feliz.

Precisando do resultado, o Juventude passou a tomar conta do jogo. Jadson chegou perto de abrir o marcador, mas parou na trave do goleiro Walter. Como resposta, Clayson acertou a trave de Gabriel e o primeiro tempo terminou empatado.

Na segunda etapa, a partida manteve a baixa inspiração. O Juventude tentou com Mandaca e Gilberto, mas não foi feliz. Aos oito minutos, Lucas Barbosa tentou aproveitar cruzamento de Erick e assustou Walter.

Apesar de empilhar várias oportunidades, o time da casa viu o Cuiabá abrir vantagem. Aos 29 minutos, Clayson dominou na esquerda e conseguiu bom cruzamento para Matheus Alexandre, que finalizou de esquerda para vencer Gabriel. O duelo ficou aberto nos últimos minutos e a entrada de Nenê deu mais força ao Juventude. Aos 50, o veterano recebeu cruzamento de Erick Farias e acertou um belo chute para deixar tudo igual.

Na próxima rodada, o Cuiabá encara o Bahia, no sábado, às 19h30, na Arena Pantanal. Em seguida, o time joga contra Fluminense e Vasco.

Na reta final do Brasileirão, o Juventude ainda enfrenta o Atlético-MG, São Paulo e Cruzeiro. O próximo jogo é contra o Atlético, na terça-feira (26), às 21h30, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 1 CUIABÁ

JUVENTUDE – Gabriel; Ewerthon (Jean Carlos), Danilo Boza, Lucas Freitas e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Luis Mandaca (Nenê); Lucas Barbosa (Diego Gonçalves), Edson Carioca (Erick) e Gabriel Taliari (Gilberto). Técnico Fábio Matias.

CUIABÁ – Walter; Bruno Alves, Marllon, Alan Empereur e Matheus Alexandre; Filipe Augusto (Lucas Mineiro), Fernando Sobral (Denilson), e Ramon; Clayson, Isidro Pitta e Derik Lacerda (Jonathan Cafu). Técnico: Bernardo Franco

GOLS – Matheus Alexandre, aos 30 minutos e Nenê, aos 50 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan (SP)

CARTÃO AMARELO – Bruno Alves, Filipe Augusto e Jonathan Cafu (CUI)

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis

LOCAL – Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).