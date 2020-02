Nenê revive grande fase no Fluminense em 2020 e brinca com Prêmios Puskás

Após uma temporada apagada com a camisa do Fluminense, o veterano Nenê parece retomar a sua grande forma técnica. O jogador de 38 anos se tornou o grande destaque do time carioca neste início de ano, mas não somente pela atuação no meio de campo, com belos passes e assistência. Tem brilhado em 2020 pelos gols.

Dos 13 marcados pela equipe tricolor até agora, cinco foram anotados pelo experiente jogador. No último domingo, foi o responsável por dois dos três gols da equipe na vitória sobre o Botafogo, em clássico válido pela sexta e última rodada da fase de grupos da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Com este rendimento, Nenê já é o artilheiro do Estadual. Além disso, esteve em campo em seis das sete partidas do Fluminense disputadas em 2020 até agora. Por tudo isso, o jogador voltou a ser referência do time, algo que não acontecia há anos. Seu rendimento lembra até seus melhores momentos da carreira. No auge, quando defendia o Paris Saint-Germain, balançou as redes por seis vezes em seis jogos, no ano de 2012.

Um dos gols do último domingo foi um dos mais bonitos do final de semana. Ele acertou, de primeira, lindo chute no ângulo, sem chances para o goleiro paraguaio Gatito Fernández, aos nove minutos de jogo. Foi o primeiro dos três gols do Fluminense no clássico.

O lance foi tão bonito que o time carioca, em tom de brincadeira, iniciou uma “campanha” para o gol concorrer ao Prêmio Puskás, reservado ao mais bonito do ano. “Alô, FIFA! É bom vocês arrumarem espaço pro voleio do Nenê no Prêmio Puskás, hein?”, publicou o clube, em suas redes sociais.

A boa fase deve até causar a famosa “boa dor de cabeça” no técnico Odair Hellmann, que poderá ter que escolher entre Nenê e Paulo Henrique Ganso, titular da posição ao longo de boa parte do ano passado, nos próximos jogos. Voltando de lesão, Ganso substituiu o companheiro no segundo tempo do clássico.

Nenê e a boa fase do Fluminense terão mais um teste nesta quarta-feira. Em vantagem, jogando por um empate, o time tricolor vai enfrentar o Flamengo, no estádio do Maracanã, pela semifinal da Taça Guanabara.