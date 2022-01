Nene reconhece melhora na etapa final e cita que Vasco precisa evoluir: ‘Tivemos chances de matar o jogo’ Meio-campista não fez um bom primeiro tempo, mas sbuiu de produção e deu assistência para o gol de Raniel. Ele acredita que a equipes começou o jogo de forma desorganizada

Em São Januário, o Vasco apresentou dois tempos distintos contra o Boavista. Nos primeiros quarenta e cinco minutos, o time não conseguiu produzir ofensivamente e ter aquele futebol vertical da última partida. No entanto, na etapa final, houve um crescimento do volume de jogo. No entanto, a vitória não veio e Nene explicou em que aspectos o Cruz-Maltino pecou e que necessita melhorar ao longo da temporada.

– A gente jogou em casa, eles estavam mais fechados. O objetivo era frear o nosso ataque, e nós estávamos muito desorganizados. No segundo tempo, melhoramos muito, tivemos chances de matar o jogo. Não fizemos e tomamos. Normal do futebol. O time não parou de lutar em nenhum minuto, isso tem que ficar também. Não saímos com a vitória e precisamos melhorar – disse, em entrevista à transmissão da Cariocão TV.

Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW



No gol marcado por Raniel, o meio-campista foi responsável por carregar a bola no contra-ataque e dar um passe açucarado. O atacante prometeu dar R$ 500 para cada assistência que receber na temporada. Nen brincou e disse que irá cobrar o companheiro de equipe.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca

– Quinhentão para o vovô (risos). Lógico que vou cobrar. Quinhentão já é uma janta, hein, Leandrão – brincou e citou o treinador adversário.

+ ATUAÇÕES: Raniel e Nenê garantem gol do Vasco, mas Galarza falha e Boavista empata



O próximo compromisso do Gigante da Colina no Campeonato Carioca acontece na quarta-feira, dia 2, às 21h35. O adversário será o Nova Iguaçu, novamente em São Januário, pela terceira rodada da competição.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais