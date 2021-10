Nenê mostra alívio após vitória do Vasco: ‘Tínhamos que dar uma resposta’

A vitória sobre o Coritiba por 2 a 1 neste sábado causou alívio no elenco vascaíno. Para os jogadores, o resultado positivo era primordial para dar uma resposta rápida e manter a meta de conquistar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, o Vasco contou com a dupla Cano e Nenê para decidir um jogo. Após a partida Nenê, autor do segundo gol, mostrou que o elenco sabia a importância da vitória, principalmente depois da derrota para o Sampaio Corrêa (1 a 0) na rodada passada.

“A importância de vencer é muito grande. Perdemos pontos importantes no último jogo e tínhamos que dar a resposta para nós e para a torcida. Eles fizeram uma grande festa, não deixaram de nos apoiar”, explica ele, que acredita que o time tem que manter essa pegada até o final. “Acreditamos que se dermos a vida e fazermos tudo que o Diniz pede, temos condição de conquistar o acesso”, ressaltou.

Nenê também contou a expectativa pela confirmação de seu gol pelo VAR, que demorou intermináveis quatro minutos. “Fiquei orando, mas deu tudo certo. Achei legal, porque todo mundo fala que não faço gol pela direita, mas deu certo”, finalizou.

Para o atacante German Cano, autor de 17 gols nesta temporada, o Vasco precisa seguir com os pés no chão. Ele também dedicou o gol a dois amigos. “Ajustar mais o time, seguir trabalhando. Quero dedicar essa vitória ao Sarrafiore, que é meu amigo e passou por uma cirurgia importante. Também ao Miranda, que não está conosco. O torcedor veio nos apoiar e fomos para cima.”

No final do primeiro tempo, o meia Marquinhos Gabriel demonstrou o espírito do Vasco para a reta final da Série B: “Estamos fazendo de tudo para o Vasco conseguir o acesso e todo mundo ficar feliz”.

O resultado positivo fez o Vasco pular para a sexta posição, com 46 pontos e se aproximar do G-4, Na próxima rodada, o time carioca joga somente no domingo (24) diante do Náutico, no estádio Aflitos, no Recife (PE), pela 31.ª rodada.

