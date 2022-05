Nene marca duas vezes, Vasco vence o Brusque e sobe na tabela da Série B Meia-atacante garantiu o triunfo que consolidou a boa fase. Se não foi totalmente tranquilo, o jogo rendeu mais alegria ao torcedor do que vem sendo habitual

Finalmente! Finalmente o Vasco fez mais de dois gols numa partida da Série B do Campeonato Brasileiro. Finalmente teve alguma tranquilidade numa vitória. Não que tenha sido fácil, mas Nene marcou duas vezes contra o Brusque, nesta quinta-feira, para garantir o triunfo cruz-maltino. O time, assim, subiu à segunda posição na tabela da competição.

LÁ E CÁ

Logo no segundo minuto, Toty cruzou e Todinho cabeceou de dentro da pequena área, mas na direção de Thiago Rodrigues, que conseguiu defender. A resposta foi aos nove, quando Weverton cruzou para Raniel, que mandou, também de cabeça, para fora. Mas fora marcado impedimento. Aos 16, nova tentativa de cabeça. Desta vez, Andrey, após cobrança de falta de Nene. Também para fora.



SUSTO, VAIAS E GOL

A partida seguiu com domínio vascaíno. O Brusque queria os contra-ataques e quase abriu o placar aos 32: Airton, avançou pela esquerda, cruzou, o goleiro vascaíno afastou, mas, no rebote, Alex Sandro fez a bola passar a centímetros do alvo. Seis minutos depois, a equipe catarinense teve mais duas chances de cabeça. As duas para fora. A torcida cobrava: “Ei, Vasco, vamos jogar.” E coincidência ou não, logo depois saiu o gol: Gabriel Pec cruzou, Raniel tentou de cabeça, mas foi Nene quem fez a bola entrar, aos 40. Andrey ainda teve chance, aos 45, mas parou no goleiro.

FINALMENTE

O Vasco começou a segunda etapa melhor do que na primeira. Com dois minutos, chute de Nene arrancou o “Uh” da torcida. Aos 13, Getúlio lançou Pec, que obrigou Jordan a fazer grande defesa. Mas aos 16 não teve jeito. Getúlio avançou pela esquerda e rolou para Nene, que finalizou no canto. Por suspeita de impedimento no início da jogada, o suspense ficou no ar. O VAR, contudo, validou o 2 a 0. Pela primeira vez nesta Série B, o Vasco fez mais de um gol numa partida.

BLITZ

A partida seguiu controlada pelo time da casa. Aos 29, o Brusque até teve uma chance, mas Alex Sandro não conseguiu converter. Nene tentou o terceiro dele e do Vasco, mas o chute aos 34 minutos foi para longe. Na reta final, a equipe catarinense tentou uma blitz, mas não teve sucesso. O torcedor festejou e foi para casa feliz.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 0 BRUSQUE

Data e hora: 26/5/2022, às 16h

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Público pagante: 18.242 pessoas

Público presente: 18.452 pessoas

Renda: R$ 594.938,00

Cartões Amarelos: Nene (VAS); Wallace, Pará, Airton, Toty, Jaílson (BRU).

Cartões Vermelhos: Não houve

Gols: Nene (40’/1ºT 1-0) e (16’/2ºT 2-0)

VASCO: Thiago Rodrigues, Weverton, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara (Zé Gabriel, 40’/2ºT), Andrey (Matheus Barbosa, 40’/2ºT) e Nene; Palacios (Figueiredo, 8’/2ºT), Raniel (Getúlio, 8’/2ºT, Sánchez, 35’/2ºT) e Gabriel Pec – Técnico: Zé Ricardo.

BRUSQUE: Jordan, Pará (Jaílson, 18’/2ºT), Bruno Aguiar, Wallace e Airton (Kaio Nunes, 34’/2ºT); Toty, Zé Mateus (Luiz Antonio, 26’/2ºT), Rodolfo e Alex Ruan; Todinho (Álvaro, 26’/2ºT) e Alex Sandro – Técnico: Luan Carlos.