Nenê marca de pênalti, mas Juventude tropeça diante do ABC na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/07/2023 - 13:11 Compartilhe

Com gol do experiente Nenê, o Juventude voltou a tropeçar neste sábado, desta vez ao empatar com o ABC, por 1 a 1, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time potiguar saiu na frente, mas não segurou a vantagem.

Foi o quarto jogo sem derrota do Juventude, mas agora com dois empates consecutivos, que deixaram o time em sexto lugar, com 26 pontos. Pode perder posições com sequência da rodada, se distanciando do G4 – grupo de acesso.

Já o ABC segue pressionado na zona de rebaixamento, mas agora em penúltimo lugar, com 11 pontos. Mesma pontuação que o agora lanterna Avaí, mas com vantagem por ter melhor saldo de gols: -13 a -15.

Ao contrário do que muitos imaginavam, o Juventude encontrou muitas dificuldades diante do ABC. O time potiguar adotou postura bastante defensiva e não deu espaços para os donos da casa criarem, o que resultou num primeiro tempo pouco atrativo em relação a chances de gol.

Além da ótima postura defensiva, o ABC também foi coroado com um excelente contra-ataque. Aos 31 minutos, Wallace deu ótimo passe para Fábio Lima, que apareceu por trás da defesa, partiu em velocidade e finalizou na saída do goleiro Thiago Couto, abrindo o placar antes do intervalo.

No segundo tempo, o Juventude precisou sair para o jogo e pressionou o ABC pelo empate. Os principais lances aconteceram em bolas aéreas, como aos nove minutos, em cabeceio de Rodrigo Rodrigues, e depois aos 24, em novo desvio de cabeça, só que de Romércio.

Melhor em campo, o Juventude chegou ao empate. Ruan recebeu no lado esquerdo da área, encarou a marcação e foi derrubado por Richardson. Aos 28, o experiente Nenê cobrou com a perna canhota e só deslocou o goleiro para balançar as redes.

A igualdade deixou o jogo aberto. Aos 38 minutos, Paulo Sérgio aproveitou vacilo da marcação do Juventude, ficou cara a cara com o goleiro, mas falhou na hora da finalização. Na sequência, aos 39, Rodrigo Rodrigues deu lindo passe para Geuvânio, que perdeu gol incrível, desperdiçando a virada.

Aos 47 minutos, o ABC ficou com um a menos após Richardson derrubar Vini Paulista perto da grande área. Na cobrança de falta, Nenê cobrou colocado e acertou o travessão, não conseguindo evitar o empate no Alfredo Jaconi.

O Juventude volta a campo na terça-feira para enfrentar a Ponte Preta, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Já o ABC, na quinta-feira, receberá o Guarani, às 21h30, no estádio Frasqueirão, em Natal (RN).

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE 1 X 1 ABC

JUVENTUDE – Thiago Couto; Dani Bolt (Luiz Gustavo), Danilo Boza, Romércio e Alan Ruschel (Kelvyn); Jadson, Vini Paulista e Nenê; Victor Andrade (Ruan), Fábio Gomes (Geuvânio) e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Thiago Carpini.

ABC – Simão; Gedeílson, Afonso (Richardson), Genílson e Romário; Jean Patrick, Wallace (Jean Martim), Matheus Anjos e Thonny Anderson (Wallyson); Fábio Lima (Evandro) e Júnior Todinho (Paulo Sérgio). Técnico: Allan Aal.

GOLS – Fábio Lima, aos 31 minutos do primeiro tempo. Nenê, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Romércio e Ruan (Juventude); Simão, Gedeílson, Wallace e Evandro (ABC).

CARTÃO VERMELHO – Richardson (ABC).





ÁRBITRO – Maguielson Lima Barbosa (DF­).

RENDA – R$ 18.497,00.

PÚBLICO – 3.194 presentes.

LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias