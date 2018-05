Nenê exalta ‘gol de futevôlei’ de Diego Souza: ‘Jogador de nível mundial’

Artilheiros do São Paulo na temporada, Nenê, com sete gols, e Diego Souza, com oito, comentaram a vitória por 3 a 2 sobre o Botafogo, nesta quarta-feira, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pelo Campeonato Brasileiro. Cada um fez um gol e Everton completou o placar. Léo Valência e Rodrigo Pimpão descontaram para os visitantes.

Nenê pediu pés no chão à equipe tricolor, que não perde há 11 jogos. “O ambiente está muito bom, nosso time está muito unido. Sabemos na nossa qualidade, mas temos que manter o pé no chão. Não conquistamos nada ainda”, analisou.

O meia ainda comentou o gol de peito de Diego Souza, o segundo da partida. “É um jogador de nível mundial”, elogiou Nenê. “O gol dele ali é de futevôlei, não é para qualquer um”.

Diego Souza dividiu os méritos do gol com Marcos Guilherme, autor da assistência. “Foi um gol de recurso. Tive a felicidade de ler bem a jogada do Marquinho e o Jefferson (goleiro do Botafogo) estava vindo em cima de mim. Acabei dando de peito, no contrapé, era o que dava para fazer. O peito é mais largo que a cabeça”.

O camisa 9 ainda retribuiu os elogios do meia. “Sem dúvida o Nenê é muito importante, um jogador que tem a qualidade que ele tem, chama responsabilidade, isso chama a marcação. Aí tento aproveitar o espaço que ele abre”, completou.

O São Paulo volta aos treinamentos nesta quinta-feira e, no sábado, vai ao estádio Allianz Parque, também na capital paulista, para enfrentar o Palmeiras pela nona rodada do Brasileirão.