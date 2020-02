Nenê e Wellington Silva comemoram com ressalvas a classificação do Fluminense

Após sair atrás no placar, ao sofrer dois gols nos primeiros 15 minutos de jogo, o Fluminense teve que suar para conseguir avançar para a segunda fase da Copa do Brasil. Jogando fora de casa, no Estádio Castelão, em São Luís, o time carioca contou com a estrela do meio-campo Nenê que comandou a classificação e a vitória de virada sobre o Moto Club, pelo placar de 4 a 2. Após a partida, o experiente jogador falou sobre o resultado.

“Nosso time demorou para acordar no primeiro tempo e acabamos levando dois gols bobos. Mas na segunda etapa conseguimos ter a cabeça no lugar, para aproveitar as chances que tivemos e matarmos o jogo. Fui feliz nas duas bolas paradas que tive oportunidade e quero seguir ajudando a nossa equipe.”

Quem seguiu o mesmo discurso foi o atacante Wellington Silva, que destacou a importância do triunfo carioca em um jogo como esse e pediu mais atenção de todos os companheiros e da equipe como um todo, para entrarem mais concentrados no início dos jogos. “Foi uma vitória muito importante pelo que almejamos nesta temporada. Tivemos poder de reação para conquistar o resultado e avançar na Copa do Brasil. Não podemos entrar em campo e levar logo dois gols como tomamos. Mas tivemos a atitude para buscar a vitória, que é mais importante.”

Na segunda fase da Copa do Brasil, o Fluminense irá enfrentar o Botafogo-PB, provavelmente na próxima quarta-feira, no Estádio do Maracanã. Nesta nova etapa, em caso de empate, a decisão irá para os pênaltis. Antes disso, estreia na Taça Rio – segundo turno do Estadual – quando enfrenta o Madureira, no domingo.