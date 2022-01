Nenê diz que Vasco poderia ter vencido o Boavista: ‘Faltou matar o jogo’

O experiente meia Nenê não gostou do empate do Vasco com o Boavista, por 1 a 1, neste sábado à noite, em São Januário pela segunda rodada da Taça Guanabara. Ele alertou que não adianta se apavorar por ser início de temporada, mas lembrou que desta vez o time perdeu a chance de matar o jogo.

“Não jogamos bem no primeiro tempo, mas começamos bem o segundo e marcamos nosso gol. Depois tivemos chances para ampliar e não fizemos. Isso custou caro, porque o time deles aproveitou um descuido e empatou no final do jogo”, disse Nenê.

Mas ele ressaltou o esforço dos jogadores, que até o final não desistiram de tentar achar o gol da vitória. “É este espírito que precisamos ter aqui no Vasco. Não podemos baixar a cabeça nunca e precisamos lutar até o fim de qualquer jogo”, reforçou.

O meia também deu méritos ao Boavista, que “desde o início se posicionou na defesa para tentar alguma coisa nos contra-ataques”. Por fim, Nenê deu risadas ao ganhar uma brincadeira com Raniel, autor do gol. Havia a promessa de 500 reais por assistência e, desta vez, Nenê se deu bem, ao fazer um passe diagonal preciso para o companheiro, que dentro da área bateu em diagonal para balançar as redes. “Dá para o jantar. Ele prometeu e vai ter que pagar…”, brincou de novo.

Como tinha vencido na estreia o Volta Redonda, por 4 a 2, o Vasco agora soma quatro pontos, dividindo a liderança provisória com o Flamengo.

