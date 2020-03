Nenê diz que Odair Hellmann achou o melhor sistema tático para o Fluminense

Artilheiro da temporada pelo Fluminense, com nove gols em 11 jogos, o meia Nenê acha que o técnico Odair Hellmann encontrou o melhor sistema de jogo para o time nesta temporada. Foi o que ele afirmou após a goleada sobre o Resende, por 4 a 0, neste domingo, no Maracanã. O time agora lidera o Grupo B, com seis pontos.

“Acho que ele (Odair) conseguiu achar o sistema para nossa equipe. Independente de quem entrar, vai fazer em campo o que é preciso. É uma dinâmica positiva”, observou o meia.

Em relação à sua excelente fase, ele continua rindo à toa. “Fiz gol e dei assistência, que é meu objetivo. Acho tudo muito bom, mas vamos acompanhar jogo a jogo, porque estamos no caminho certo”, completou.

No momento do gol, Nenê acabou advertido com o cartão amarelo. Segundo ele, a explicação do árbitro foi porque ele demorou muito para festejar, indo até o banco de reservas. “Não fui na arquibancada, mas faz parte”, se conformou.

Outra vez ele atuou até metade do segundo tempo, sendo substituído por Paulo Henrique Ganso. Peça fundamental no esquema, Nenê tem sido poupado quando o time está na frente no placar.

Outro jogador que elogiou Odair Hellmann foi o lateral Gilberto, que está tendo mais liberdade para atacar e até armar o jogo. “Esta é a minha característica, onde eu tenho um desempenho melhor. Ajudar na frente, mas tendo responsabilidade na marcação”.

Para completar ele lembrou o fato de ter completado 27 anos no sábado, mandou abraços para familiares e ainda comemorou o gol na arquibancada com algumas crianças. “São da Cohab de Confiança que vieram me ver. Fiquei feliz com tudo hoje”, finalizou.