Nene diz que arbitragem ‘quer aparecer’; Vasco vai pedir imagens do VAR à CBF

A arbitragem voltou a ser tema central de discussão depois de uma partida. Neste domingo, no empate entre Vasco e Chapecoense, os jogadores do Cruz-Maltino saíram na bronca com o árbitro Douglas Marques das Flores por um suposto pênalti e a expulsão de Nene já na reta final do duelo em São Januário. Nesta segunda-feira, o clube vai pedir à CBF as imagens e áudios do VAR nessas duas situações.

Ainda na zona mista do estádio, Nene falou sobre a atuação do árbitro. Ele recebeu o vermelho aos 43 minutos do segundo tempo. Antes disso, aos 30, os vascaínos chegaram a reclamar de pênalti em Eguinaldo.

– Ele (árbitro) simplesmente falou que me deu o segundo cartão, porque eu falei que é a primeira falta que faço, cara***. Não acho que isso seja um motivo para me expulsar do jogo. Não tinha o que fazer mais. Tanto que ele expulsou o Daniel também, que não fez nada. Escolheu um lá. Isso é falta de responsabilidade, porque alguém vai cobrar o Daniel e ele fez nada, pelo que me disse. Infelizmente picotou o jogo, atrapalhou o espetáculo – afirmou.

– Tenho que ver e pegar as imagens para ver se em algum momento me referi a ele ou xinguei. Simplesmente falei que era a primeira falta que faço. Ele me disse que era motivo para outro cartão amarelo e, consequentemente, a expulsão. Fiquei muito irritado. O VAR não tira o segundo amarelo. Com certeza achei muito irresponsável da parte dele e com o Daniel também. Não é só com a gente. Estamos vendo na Série A também a arbitragem está prejudicando o espetáculo e ser mais protagonista que os jogadores. Eles tem que rever isso e se profissionalizar mais – completou.

​Com o resultado, o Cruz-Maltino fica em segundo lugar com 39 pontos. A Tombense, em quinto, tem 32. O Vasco volta a entrar em campo no próximo dia 9 de agosto, quando visita a Ponte Preta às 20h30, no Moisés Lucarelli. Depois de vários jogos em poucos dias, o time terá mais tempo de descanso.

– Vamos nos recuperar desses cinco jogos que fizemos em duas semanas. Foi uma semana muito intensa. Vamos trabalhar mais a nossa parte tática, ofensiva e manter o que estamos fazendo. Voltamos com o DNA de competir. Vamos melhorar taticamente e ofensivamente para conquistar os resultados e a vitória fora de casa para recuperar esses dois pontos de hoje – avaliou Nene.

Nene durante o empate do Vasco (Foto: Daniel RAMALHO/CRVG)

A partida também marcou a reestreia de Alex Teixeira após quase 13 anos longe do Vasco. Nene avaliou a primeira partida do novo companheiro.

– Ainda falta ritmo de jogo. Vemos a qualidade que ele tem e vai nos ajudar muito. Teve uma jogada que eu consegui cruzar para ele e conseguiram tirar. Poderia ter saído com o gol no primeiro jogo dele. É totalmente normal e o time deles estava totalmente atrás. Pouco a pouco, diminuindo os treinos e vai se entrosar cada vez mais com a gente – finalizou.

