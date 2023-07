Nenê decide, Juventude vence e impede Vitória de retomar liderança da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/07/2023 - 18:37 Compartilhe

Com gol de Nenê, aos 16 minutos do segundo tempo, o Juventude superou o Vitória por 1 a 0, neste domingo, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De quebra, o time gaúcho se aproximou do G-4 e ainda impediu o rival de retomar a liderança da tabela.

O resultado deixou o Juventude com 24 pontos, contra 28 do Vitória, adversário direto na briga pelo acesso. O time gaúcho ocupa o sétimo lugar da tabela, enquanto a equipe baiana figura em quinto, fora do G-4, a zona do acesso à primeira divisão.

O primeiro tempo foi de pouca inspiração no Alfredo Jaconi. O Vitória apostou no contra-ataque, mas cometeu inúmeros erros e pouco criou. O esquema com três zagueiros, no entanto, funcionou bem e impediu que o Juventude tivesse um domínio tão grande da partida.

Ambos os times tentaram abrir o placar em lances de fora da área, mas sem muito sucesso. O Juventude ainda contou com a experiência de Nenê para chegar na bola parada. O meia por muito pouco não fez um gol olímpico no último lance do primeiro tempo. Lucas Arcanjo espalmou.

Na segunda etapa, o Juventude teve mais liberdade e enfim conseguiu tirar o zero do marcador. Aos 16 minutos, David recuperou a bola no meio de campo e acionou Nenê. O meia chegou no carrinho para jogar a bola no fundo das redes.

Após o gol, o Juventude recuou e chamou o Vitória para o seu campo de defesa. Léo Condé aproveitou também para abrir mão do esquema com três defensores e ainda tirou um lateral para colocar mais um homem de frente. Aos 31, João Victor marcou, mas a arbitragem anulou o lance.

A pressão do Vitória no fim foi total, mas o Juventude conseguiu se defender para assegurar a vitória. Aos 47, Diego Torres cruzou, Tréllez desviou de cabeça e Pablo Diogo chutou. Osvaldo entrou no carrinho, só que não alcançou a bola.

O Juventude volta a campo no sábado, às 17h, diante do Ituano, no Novelli Júnior, em Itu (SP). Na segunda-feira, dia 10, o Vitória vai visitar o Vila Nova, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE 1 X 0 VITÓRIA

JUVENTUDE – Thiago Couto; Reginaldo, Zé Marcos, Danilo Boza e Alan Ruschel (Kelvyn); Jadson, Vini Paulista (Gehring), Dani Bolt e Nenê (Fernando Boldrin); Daniel Cruz (Ruan) e David (Vitor Gonçalves). Técnico: Thiago Carpini.

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Zeca (Pablo Diogo), Yan Souto (Léo Gomes), Camutanga, João Victor e Felipe Vieira; Gegê, Giovanni Augusto (Diego Torres) e Wellington Nem (José Hugo); Osvaldo e Welder (Tréllez). Técnico: Léo Condé.

GOL – Nenê, aos 16 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Alan Ruschel, Gehring e Zé Marcos (Juventude).

ÁRBITRO – Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).





