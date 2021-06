Nenê completa 100 jogos pelo Fluminense com gol da vitória: “Muito feliz”

A noite desta quinta-feira foi especial para Nenê. No dia em que completou 100 jogos com a camisa do Fluminense, o meia de 39 anos marcou o gol da vitória tricolor sobre o Santos, por 1 a 0, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

“É uma honra muito grande (completar 100 jogos) e fazer o gol da vitória torna ainda mais especial. Fico muito feliz. A gente está de parabéns pela vitória”, destacou o meia.

Diferente do ano passado, quando marcou 20 gols, Nenê tem aparecido menos na área pela nova função que vem desempenhando em campo. Isso lhe rendeu algumas críticas, que fizeram Roger Machado sair em defesa do seu camisa 77.

“Eu estou jogando em uma posição diferente, um pouco mais perto dos volantes. Às vezes por não fazer gol, não dar passe, as pessoas tiram conclusões equivocadas. Mas isso faz parte, é normal”, minimizou Nenê.

O gol de Nenê colocou o Fluminense na quinta colocação do Brasileirão, com oito pontos, dois a menos que o líder Fortaleza, que é justamente o próximo adversário do tricolor carioca.

Pela quinta rodada, os dois tricolores se enfrentam no domingo, a partir das 18h15, na Arena Castelão, em Fortaleza-CE.

