Nenê compara a idade com de João Pedro e brinca: ‘Poderia ser meu filho’

Rio – Com 38 anos, Nenê é o jogador mais velho do elenco tricolor. O meia concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, um dia antes do duelo decisivo contra o Corinthians, no Maracanã, valendo vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. Provável titular no confronto contra a equipe paulista, ele falou sobre a experiência de atuar ao lado de jogadores bem mais jovens.

Ao ser perguntado sobre a sensação de disputar uma vaga com João pedro, 17 anos mais novo, Nenê brincou com a situação.

“Isso é muito louco, o cara poderia ser meu filho. Eu to jogando ainda e eles tão aí, num nível realmente excelente. É loucura, mas é muito bacana. Espero que eu possa ser um exemplo no dia-dia e ajudá-los também no que for preciso”, comentou.

Nenê também se disse orgulhoso pela longínqua carreira, e falou sobre o papel que tenta exercer com os atletas mais jovens.