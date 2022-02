Nene comemora vitória e alcança a marca 51 gols com a camisa do Vasco: ‘É uma honra muito grande’ Meio-campista comandou o triunfo cuz-maltino por 3 a 2 sobre o Nova Iguaçu, em São Januário. Ele afirmou que a equipe irá evoluir com mais entrosamento ao longo do ano

Diante da torcida, o Vasco voltou a vencer em São Januário, algo que não acongtecia desde o dia 16 de outubro. A equipe marcou três gols, mas sofreu no fim ao tomar dois gols do Nova Iguaçu. Destaque da partida, Nene balançou a rede duas vezes e atingiu a marca de 51 gols com a camisa cruz-maltina. O meia celebrou o feito e disse que a equipe irá evoluir com mais entrosamento.

– Cheguei a mais de cinquenta gols com a camisa do Vasco. Para mim é uma honra muito grande. Muito feliz em marcar mais um pouco meu nome na história desse clube tão grande – vibrou o meio-campista, e emendou:

– A ideia é a gente sempre ganhar, principalmente em casa. Sabíamos que era muito importante começar bem o campeonato para não dar brecha e realmente estou muito feliz e motivado. Espero conseguir ajudar o Vasco a conquistar todos os objetivos deste ano – disse.



Com o triunfo, o Gigante da Colina soma sete pontos e divide a liderança da competição com o Flamengo. Ao ser perguntado sobre o pix de Raniel, Nene brincou e disse que deu um passe para o atacante no primeiro tempo, mas ele desperdiçou. Os dois marcaram três gols e dividem a artilharia do Estadual.

– Eu quis me consagrar no primeiro tempo, dei o passe para ele (Raniel), mas não saiu o gol. O importante era a vitória. Acho que a gente não precisava ter sofrido no final. Demos uma relaxada depois do terceiro gol, faltando pouco tempo. Então, a gente sabe que não pode dar mole nenhum segundo, pois o campeonato é difícil. Os time são perigosos. Mas feliz com os três pontos e com os gols – afirmou, e completou:

– Acho que no primeiro jogo estávamos um pouco ansiosos. Começamos desorganizados e depois melhorou. Mas hoje foi diferente, estávamos organizados o tempo todo e fomos para cima deles. Sofremos com os gols, mas estivemos mais organizados e cada vez iremos nos entrosar mais, pois ainda é o terceiro jogo. Parabéns e cada jogo a gente está crescendo – acrescentou.

O Vasco volta a campo neste domingo, às 15h30, diante do Madureira, no Estádio Conselheiro Galvão. O duelo é válido pela quarta rodada do Cameponato Carioca – Taça Guanabara.

