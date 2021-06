Nenê comemora quarto gol de falta pelo Fluminense e destaca: ‘É muito treino, toda semana’ O meio-campista também salientou que jogadas de bola parada podem fazer a diferença em uma partida

Na noite da última quarta-feira, o Fluminense garantiu vaga nas oitavas de final da Copa de Brasil depois de ser derrotado pelo Red Bull Bragantino por 2 a 1 – no placar agregado, o Tricolor venceu por 3 a 2. O time carioca balançou as redes com Nenê, que chegou ao seu quarto gol de falta pelo clube. O meia destacou que as jogadas de bola parada podem fazer a diferença em uma partida e que os gols de falta são resultados de muito treino e persistência.

– Isso é resultado de muito tempo de treino. Tem que manter isso semana a semana. Não adianta ter essa capacidade e não treinar, não desenvolver. Minha ideia é essa, eu tento sempre estar me aperfeiçoando para caso surja a oportunidade e poder fazer o gol. Pois são jogadas que podem fazer a diferença numa partida, uma bola parada. É muito treino, toda semana, tem que ter persistência – disse Nenê ao site oficial do Fluminense.

No próximo domingo, o Fluminense volta a enfrentar o Red Bull Bragantino, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. O confronto, no Estádio Nabi Abi Chedid será às 20h30 (de Brasília).

RELEMBRE OS GOLS DE FALTA DE NENÊ PELO FLUMINENSE

O primeiro aconteceu na vitória por 4 a 2 sobre o Moto Club-MA, no dia 26 de fevereiro, pela primeira fase da Copa do Brasil.

O segundo saiu no jogo de volta contra o Figueirense, no dia 25 de agosto. O Tricolor, inclusive, venceu a partida por 3 a 0 e todos os gols foram marcados por Nenê.

Por fim, o terceiro gol de falta do aconteceu na goleada sobre o Macaé por 4 a 0 pelo Campeonato Carioca deste ano, no dia 7 de abril.

