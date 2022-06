Nenê chega a 100 participações diretas em gols pelo Vasco Meia foi decisivo na vitória do Vasco sobre o Náutico

Aos 40 anos de idade, Nenê continua alcançando marcas expressivas na sua carreira. Nesta terça-feira, na vitória do Vasco por 3 a 2 sobre o Náutico, no Arruda, o meia deu a assistência para o primeiro gol de Andrey Santos como profissional e marcou o terceiro tento vascaíno, garantindo os três pontos. Com isso, se tornou o segundo jogador no século a somar 100 participações diretas em gols pelo Vasco.





Em sua segunda passagem pelo Cruz-Maltino, o camisa 10 ostenta a marca de 56 bolas na rede e 44 passes para seus companheiros em 168 partidas disputadas. Nenê é o segundo maior artilheiro do clube desde 2001, sendo superado somente por Romário, que marcou 131 vezes. O Baixinho, até então, era o único jogador com mais de 100 participações diretas em gols pelo time neste período – ainda não há o dado oficial de assistências do ex-atacante com a camisa vascaína.

Contratado pela primeira vez em 2015, Nenê marcou 44 gols e deu 34 assistências em sua primeira passagem por São Januário, que terminou no início de 2018. Desde o se retorno, em setembro do ano passado, foram mais 12 gols e 10 passes – 22 participações diretas – em somente 36 atuações.

NENÊ NO VASCO

168 jogos

7​7 vitórias

​48 empates

43 derrotas

56 gols marcados

44 assistências

100 participações diretas (gol + assistência)

