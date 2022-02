Nene alcança a marca de 150 jogos e 52 gols pelo Vasco: ‘Marcar meu nome na história não tem preço’

A vitória do Vasco sobre a Portuguesa por 1 a 0 ficará marcada para sempre na memória de Nene. O camisa 10 completou a marca de 150 jogos com a Cruz de Malta no peito e foi novamente decisivo. O meia marcou, de pênalti, o gol que recolocou o time na liderança do Campeonato Carioca – ao menos até os jogos de quinta.

Nene é artilheiro do Campeonato Carioca (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)

– Não fizemos um grande jogo. Não é sempre que iremos marcar dois ou três gols. O time deles era muito bem organizado, marcaram bem. Sabiam da nossa qualidade ali na frente, e eles marcaram muito bem os espaços. Não estávamos conseguindo jogar mesmo e tentamos mudar uma coisa ou outra. Uma vez que nós conseguimos fazer o movimento que estavamos precisando, saiu a jogada do pênalti. Sair com a vitória é importante, três pontos. Mas faz parte, cada jogo iremos crescer mais, estamos no começo ainda. E feliz pela vitória e pelo gol – pontuou.

Com o gol desta noite, o camisa 10 alcançou a marca de 52 tentos com a camisa do Vasco, ficando atrás apenas do Romário, que tem 131. Ao ser perguntado, o meia brincou e disse que é impossível atingir a marca do baixinho.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca

– Impossível passar o Romário. Eu nem sou atacante, sou meia-atacante. Romário é um fenômeno, ídolo. Mais de 100 não tem como. Eu chegar em segundo já estou feliz, é um honra estar jogando tantos jogos com essa camisa e estar podendo marcar meu nome na história isso não tem preço – disse

O Gigante da Colina volta a campo no próximo domingo em seu primeiro clássico na temporada. O adversário será o Botafogo, às 20h, no Castelão, em São Luís, no Maranhão.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais