‘Nem se Jesus descer do céu’, diz Luana Piovani ao ser questionada sobre se casar novamente

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/02/2024 - 15:15 Para compartilhar:

Luana Piovani, 47 anos, viralizou nas redes sociais, nesta sexta-feira, 23, com o trecho de uma entrevista em que ela dá uma resposta para lá de inusitada sobre casamento.

Durante participação no podcast “PodDelas“, que foi publicado na última quinta-feira, 22, a artista foi questionada se pretende se casar de novo.

Piovani foi casada com o surfista Pedro Scooby, entre 2013 e 2016. Juntos, eles tiveram Dom, de 11 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 8 anos. Atualmente, ele vive em Portugal e desde 2021 namora o empresário e fotógrafo Lucas Bitencourt, 31.

“Eu não caso de novo nem se Jesus descer do céu e me pedir. Não tem chance. Dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, com toalha molhada em cima da cama a vida inteira?”, disparou ela, sem pensar duas vezes sobre a resposta que daria.

Aos risos, a apresentadora do PodDelas Tata Estaniecki disse que seu marido, o influenciador digital Júlio Cocielo, usa a toalha de banho da esposa, o que causou espanto na atriz.

“Eu tenho ódio! Porque daí passa naquele bundão cheio de pêlo que eles têm. Naquela zona do agrião entre o c* e o saco, que fica um cheiro insuportável…”, retrucou Piovani.

“Vou pegar a minha toalha maravilhosa, passar nessa tez em que acabei de fazer um laser de magma, praticamente, e está aquele cheiro de zona do agrião. Aquele horror!”, continuou ela.

Luana ainda seguiu dando exemplos dos inconvenientes de conviver com o parceiro na mesma casa.

“E os pelos, cabelos curtos na pia? Tudo é um horror… Não sabe nunca onde tá nada. Daí grita: ‘Onde é que tá?’. Não sei, p*rra! Procura, c*ralho! Vai à merda!”.

A atriz, porém, surpreendeu ao ser questionada se está solteira: “Não, tô apaixonada”, garantiu.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias