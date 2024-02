‘Nem Jesus aguenta’, diz marido de Sasha sobre religiosos e Carnaval

com Estadão Conteúdo, Da Redaçãoi com Estadão Conteúdo, Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/02/2024 - 17:56 Para compartilhar:

O ex-cantor gospel João Lucas, 24 anos, marido de Sasha Meneghel, foi criticado após curtir o carnaval na Sapucaí, no Rio de Janeiro, ao lado da esposa. Na última terça-feira, 13, ele usou sua conta no X, antigo Twitter, para se pronunciar sobre as ofensas.

“O prêmio do povo mais chato da Terra (com exceções) vai para: crentes! Na moral, acho que nem Jesus aguenta”, escreveu ele em uma primeira publicação, que veio seguida de um desabafo.

Internautas saíram em defesa do cantor e comentaram nas postagens. “Não consigo entender. Amar Cristo não te impede de nada. Você tem que ser justo, fiel a Deus e não fazer o mal, mas eles não entendem”, disse um seguidor.

Em seu pronunciamento, o músico também revelou acreditar que a comunidade evangélica está sendo influenciada por pensamentos de direita. “A postura segregacionista da direita contaminou a cabeça de grande parte da igreja evangélica brasileira”, completou.

O genro de Xuxa afirmou que ainda é evangélico, mesmo não sendo mais cantor gospel. Ele também relatou que sente dificuldade em exercer sua fé pelas críticas que recebe dentro da própria religião.

O artista finalizou dizendo que aqueles que ofendem os outros não representam Jesus. “Jesus não se parece com isso. E por mais que essas pessoas se dizem representá-lo, elas não chegam nem perto disso”, declarou ele.

Não consigo entender….. amar a Cristo não te impede de nada… você tem que ser justo, fiel a Deus e não fazer o mal …. mas eles não entendem — Das coisas da vida (@dascoisasdavida) February 13, 2024

se eu tenho um conselho pra vc que se identifica com isso, saiba que Jesus não se parece com isso. e por mais que essas pessoas se dizem representá-lo, elas não chegam nem perto disso, e se ele estivesse hoje entre nós, seria crucificado novamente por eles, fariseus. — João Lucas (@_joaolucasss_) February 14, 2024

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias