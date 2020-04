Nem e Rogério 157 são condenados pela Justiça por “guerra da Rocinha” em 2017

A Justiça do Rio de Janeiro condenou os traficantes Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, e Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157 pelo episódio que ficou conhecido no Rio de Janeiro como a “guerra da Rocinha”, termo usado na própria sentença. As informações são do UOL.

Rogério 157 foi condenado a 37 anos e seis meses de prisão por associação ao tráfico e por tráfico de drogas. Já Nem da Rocinha foi condenado a 15 anos por associação.

Ambos foram acusados de serem os responsáveis pelos confrontos por domínio de território que começaram na Rocinha em setembro de 2017. Na época, o Exército precisou atuar na região para conter a disputa do tráfico na favela.

Nem está preso desde 2011 e Rogério 157 foi preso em dezembro de 2017. “Antônio Francisco Bonfim Lopes (Nem da Rocinha), ex-chefe do tráfico de entorpecentes da Rocinha, inconformado com os valores dos repasses financeiros que estavam lhe sendo destinados por seu sucessor – Rogério Avelino da Silva (Rogério 157) -, planejou a mudança de comando, com a retirada de Rogério 157 da chefia do tráfico local. Para tal finalidade obteve o apoio de outras lideranças da organização criminosa A.D.A (Amigo dos Amigos)”, diz um trecho da sentença.

Nem negou envolvimento no caso e Rogério 157 optou por ficar calado no julgamento. A decisão sobre os envolvidos na guerra da Rocinha também levou a condenação de Celso Luiz Rodrigues, conhecido como Celsinho da Vila Vintém. Ele e outros dez traficantes foram condenados a 15 anos de prisão.