Nem amizade! Após receber unfollow de MC Daniel, Mel Maia deixa de seguir o cantor nas redes sociais

Parece que não restou nem mais amizade entre Mel Maia, 19 anos e MC Daniel, 25. Após o cantor dar unfollow, agora foi a vez da atriz deixar de seguir o cantor nas redes sociais.

No final do mês passado, Daniel resolveu não mais acompanhar as publicações da ex-namorada após ela compartilhar cliques usando uma camiseta com os dizeres “My ex is my biggest fan” (“Meu ex é meu maior fã”, em português), registrados durante uma viagem a Portugal.

Os fãs entenderam que seria uma indireta da atriz para o cantor e o unfollow soou como resposta à provocação da moça.

Nesta segunda-feira, 9, foi a vez de Mel mostrar que também não quer ter atualizações do cantor.

Os dois começaram a namorar em dezembro do ano passado após levantarem desconfianças dos seguidores de que estariam vivendo romance. O namoro chegou ao fim em junho, mas os dois reataram pouco depois.

Em agosto, os famosos voltaram a anunciar a separação.

