“Nem aí para a família tradicional, diz Mariana Godoy sobre casamento com ex-padre

Em entrevista exclusiva ao UOL, a jornalista Mariana Godoy, que dedicou mais de 20 anos de trabalho à Rede Globo e resolveu pedir demissão para ir para a RedeTV!, abriu o jogo sobre o casamento com o ex-padre Dalcides Biscalquin, que há 15 anos largou a batina para construir uma família junto com a apresentadora.

“Ele era amigo de um amigo meu, que nos apresentou. Eu dei algumas dicas pro programa que eles tinham. A gente ficou muito próximo. Um belo dia… A única coisa que falei foi: ‘Olha, eu vou te beijar’. Ele sumiu! Ficou uns meses [sumido], tinha vários trabalhos pra fazer em Portugal. Quando voltou, decidiu que queria pedir a dispensa [da Igreja]. Pediu em setembro e a gente se casou em dezembro”, disse Mariana ao UOL.

A jornalista também relembrou que o marido foi alvo de críticas da comunidade católica pela atitude. Uma pessoa conhecida, segundo ela, repassou a informação e fotos do casal para um jornal na época. Mas Mariana garante que são episódios superados. “Vida que segue. Tá cheio de padre por aí. Esse resolveu casar, tchau! Get over! Supera. Eu não ligo para o que as pessoas falam, você não consegue ter uma vida completa, se ficar o tempo inteiro prestando atenção no que os outros estão falando. ‘Ah, a família tradicional católica’. Não estou nem aí!”