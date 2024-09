Nelsinho promete Ponte com ‘postura de guerreiros’ para buscar a permanência na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/09/2024 - 9:04 Para compartilhar:

O semblante de alívio estava estampado no rosto do técnico Nelsinho Baptista após a vitória sobre o CRB por 1 a 0, na noite de quinta-feira, no estádio Rei Pelé, pela 28ª rodada. O resultado fez também com que o clube se distanciasse da zona de rebaixamento e do adversário na tabela de classificação. O treinador aprovou a “postura de guerreiros” e prometeu levá-la para os próximos compromissos da competição.

“Mexemos com a confiança e com o astral do grupo. Conseguimos vencer um jogo decisivo em termos de pontuação e classificação. Agora é seguir com essa postura de guerreiros, buscando o resultado até o fim, com a participação de todos”, disse o treinador, que revelou uma reunião do grupo com o presidente Marco Antônio Eberlin.

“Colocamos nossas necessidades aos jogadores, inclusive o presidente também colocou, de ter mais determinação e coragem. O time mostrou isso no jogo de hoje. A Ponte Preta é garra. Não podemos ser mornos. A Ponte precisa ser um time de guerreiro, disputando a bola e criando essa filosofia. Não vamos procurar apenas jogadores técnicos, mas jogadores que querem essa marca.”

Além de vencer um adversário direto na briga contra o rebaixamento, a Ponte Preta encerrou um jejum que vinha desde o início do torneio: venceu fora de casa. O time campineiro promete, agora, engatar uma boa sequência para não sofrer nas rodadas finais do torneio.

Com a vitória, a Ponte Preta subiu para o 13º lugar, com 32 pontos, abrindo quatro da Chapecoense, a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. O próximo compromisso do clube é diante do América-MG, na terça-feira, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.