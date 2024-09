Nelsinho Baptista mudará sistema defensivo da Ponte Preta em jogo contra o filho na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/09/2024 - 15:00 Para compartilhar:

Nelsinho Baptista mudará o sistema defensivo da Ponte Preta para enfrentar o Novorizontino pela Série B do Campeonato Brasileiro. Além de um desfalque certo, o treinador tem outras duas dúvidas para montar a escalação em jogo que marca um novo encontro com seu filho Eduardo Baptista, técnico adversário.

O lateral-esquerdo Gabriel Risso foi expulso na derrota para o América-MG, por 2 a 0, em casa. Além disso, Heitor Roca está no departamento médico. A tendência é que o lateral-direito Igor Inocêncio atue improvisado no lado oposto, posição que já jogou outras vezes, seja por necessidade ou opção.

Outro jogador que deve desfalcar a Ponte Preta é o goleiro Pedro Rocha, suspenso por quatro jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após expulsão por agressão. O clube ainda tenta um efeito suspensivo para liberá-lo, mas caso não consiga, Luan Ribeiro será titular.

Outra mudança na defesa pode acontecer por opção técnica. Joilson está na disputa por uma vaga na zaga e, caso seja escolhido, Mateus Silva ou Sérgio Raphael vão para o banco.

O duelo também marca um novo encontro entre pai e filho. No primeiro turno, Nelsinho Baptista levou a melhor sobre seu filho, Eduardo Baptista. Jogando em Campinas (SP), a Ponte Preta venceu por 1 a 0, com gol de Gabriel Novaes.

Com a derrota para o América, a Ponte Preta segue com 32 pontos e aparece em 14º lugar. O jogo diante do Novorizontino, pela 29ª rodada, será realizado na segunda-feira, às 21h, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).