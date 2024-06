Nelsinho Baptista leva melhor em duelo com filho e Ponte Preta vence Novorizontino na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/06/2024 - 19:25 Para compartilhar:

No histórico duelo entre técnicos, pai e filho, quem se deu bem foi o patriarca. Neste sábado, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Nelsinho Baptista devolveu a Ponte Preta ao caminho das vitórias, ao bater por 1 a 0 o Novorizontino, comandado por Eduardo Baptista, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Gabriel Novais, ainda no primeiro tempo, marcou o gol da vitória.

Com o resultado, a Ponte Preta se reabilitou da derrota de 2 a 0 para o América-MG e aparece na 13ª colocação, com 12 pontos. Em dez jogos são três vitórias, três empates e quatro derrotas. Já o Novorizontino viu sua invencibilidade que já durava quatro jogos chegar ao fim e segue estacionado na parte intermediária da tabela, em 11º, com 14.

A família Baptista, de Campinas, tem ligação íntima com a cidade e com a Ponte Preta. Nelsinho Baptista iniciou a carreira como lateral-direito do clube, com 16 anos, e aos 19 já foi, como capitão, campeão paulista da Divisão de Acesso de 1969 – a atual Série A2 do Campeonato Estadual.

Nelsinho e Eduardo tiveram a chance de trabalhar juntos no time de Campinas em meados dos anos 2000. O pai como técnico e o filho como preparador físico. Na sua quarta passagem pela Ponte Preta, após 17 anos no futebol do Japão, Nelsinho teve a chance de protagonizar um duelo inusitado com o filho. Após um abraço emocionado antes do jogo, eles se cumprimentaram no final, como vencedor e perdedor, com respeito e um beijo no rosto.

O primeiro tempo começou bastante equilibrado com chances para os dois lados. Até que aos 22 minutos, o zagueiro Patrick foi até a área adversária e tentou finalizar de bicicleta, acertando um chute no rosto do lateral Igor Inocêncio. No primeiro momento, o árbitro deu apenas cartão amarelo, mas após consulta ao VAR, acabou expulsando o atacante, deixando o Novorizontino com um jogador a menos.

Com a vantagem numérica, a Ponte Preta foi ao ataque e conseguiu abrir o placar aos 33 minutos. Gabriel Risso cruzou na medida para o xará Gabriel Novais que testou firme para o fundo da rede, sem chances para o goleiro Jordi. No lance seguinte, Elvis apareceu sozinho na área e chutou rasteiro, mas parou em um verdadeiro milagre de Jordi.

Na volta para o segundo tempo, Nelsinho Baptista fechou a Ponte Preta na defesa e passou a administrar a vitória, complicando o Novorizontino, do filho Eduardo, na busca pelo empate. O visitante sequer teve forças para criar jogadas de perigo. Do outro lado, os donos da casa assustaram com Élvis em uma cobrança de escanteio cheia de veneno aos 34 minutos. Depois desperdiçou dois contra-ataques em que chegou perto da área do visitante.

Os dois times voltam a campo no meio da próxima semana para a disputa da 11ª rodada da Série B. Na terça-feira, o Novorizontino encara o Amazonas, em casa, no estádio Jorge Ismael de Biasi, às 21h. Na quarta-feira, a Ponte Preta visita o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 21h.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 X 0 NOVORIZONTINO

PONTE PRETA – Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Joílson, Castro e Gabriel Risso; Emerson Santos (Emerson), Ramon Carvalho (Lucas Buchecha) e Élvis; Matheus Régis (Iago Dias), Dodô e Gabriel Novais (Renato). Técnico: Nelsinho Baptista.

NOVORIZONTINO – Jordi; Luisão, Patrick e Renato Palm (Rodrigo Soares); Paulo Vitor (Danilo Barcelos), Geovane, Willian Farias (Eduardo) e Reverson; Lucca, Fabrício Daniel (Rafael Donato) e Neto Pessoa (Waguininho). Técnico: Eduardo Baptista.

GOL – Gabriel Novaes, aos 34 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Castro, Élvis, Emerson Santos, Gabriel Novaes e Gabriel Risso (Ponte Preta) e Danilo Barcelos, Eduardo, Geovane, Luisão, Paulo Vitor, Rodrigo Soares e Willian Farias (Novorizontino).

CARTÃO VERMELHO – Patrick (Novorizontino).

ÁRBITRO – Kleber Ariel Gonçalves da Silva (PR).

RENDA – R$ 88.760,00.

PÚBLICO – 4.426 total.

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).