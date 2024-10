Nell Smith, promessa da música, morreu aos 17 anos vítima de um acidente de carro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/10/2024 - 11:42 Para compartilhar:

A jovem artista Nell Smith, de 17 anos, que estava se preparando para lançar um álbum de estreia, morreu no último sábado, 5, vítima de um acidente de carro. Sua morte foi confirmada por Simon Raymonde, co-fundador da Bella Union, gravadora com a qual Nell tinha contrato.

Nesta terça-feira, 9, a mãe de Nell publicou uma foto da cantora nas redes sociais que seria utilizada para o disco da artista. Na legenda, ela compartilhou uma fala de Alex, responsável por realizar a sessão de fotos para o álbum: “Ela estava tão confiante nesse dia. Eu provoquei ela um pouquinho. Ela basicamente me disse para calar a boca e filmar “, completou Alex. A fotografia foi tirada no dia de sua morte.

A artista era fã da banda The Flaming Lips, com quem fez uma participação colaborativa em 2021, quando fizeram um álbum cover de músicas de Nick Cave intitulado “Where The Viaduct Looms”. Em um show no último domingo, 6, o vocalista do grupo, Wayne Coyne, prestou uma homenagem para a jovem. “Nós temos uma notícia muito triste, ela foi morta em um acidente de carro ontem a noite e nos lembrou mais uma vez o poder da música.”

Confira o vídeo da homenagem

Em um post nas redes sociais, Simon disse que não vai mais comentar sobre o assunto por enquanto.

Sobre a cantora

Nell tinha uma longa história com a música. Sua mãe, Jude, escutava diversos estilos musicais enquanto estava grávida para que sua filha tivesse “sons familiares” para ajudá-la a se acomodar no mundo. Aos 11 anos, a cantora começou a se apresentar ao vivo ao lado de diversos músicos profissionais.