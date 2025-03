Neguinho da Beija-Flor canta sucessos no Samba na Gamboa, da TV Brasil

Neste domingo de carnaval (2), às 13h, a apresentadora Teresa Cristina recebe o cantor e compositor Neguinho da Beija-Flor, o maior intérprete da Marquês de Sapucaí, na edição inédita do programa Samba na Gamboa, da TV Brasil.

O astro interpreta sucessos autorais como “Deusa da Passarela”, “Malandro é malandro, mané é mané”, “Gamação Danada”, “Malandro Também Chora” e “O Campeão (meu time)”. Ainda interpreta músicas célebres como “Ângela”, hit sempre lembrado na sua voz, e a canção “Sorriso Negro”, entre outras.

Com quase 50 anos na folia carioca, o bamba recorda sua trajetória artística e fala do amor pela sua escola de samba. Neguinho da Beija-Flor também conta episódios marcantes da carreira na véspera de seu último desfile como intérprete da agremiação de Nilópolis.

A Beija-Flor de Nilópolis percorre a Passarela do Samba na segunda-feira de Carnaval, dia 3, às 23h30.

Bastidores

No papo com a apresentadora Teresa Cristina, Neguinho da Beija-Flor destaca a história de suas obras.

“‘Ângela’ é meu hino, como ‘Travessia’ para Milton Nascimento e ‘Conceição’ para Cauby Peixoto. Nós quase não temos contato, mas Serginho Meriti faz parte da minha história. Ele e o parceiro Alexandre Rodrigues me proporcionaram essa felicidade”, comenta.

O convidado fala sobre a origem de outro clássico do seu repertório que mexe com a paixão de todo brasileiro, o futebol. “O Campeão (meu time)” tem seus versos entoados nos estádios por torcidas de norte a sul do país.

“Eu tinha um amigo vascaíno chamado Paulo Ramos, cantor da noite. Ele pediu para eu fazer uma música para a torcida dele. O Eurico (Miranda) não aceitou e ele me devolveu a música. Cantei a letra numa roda de samba no River. Repeti três vezes. Ao sair de lá fui para o Salgueiro e cantei de novo. Essa música virou sucesso em um dia. Na semana seguinte eu gravei. A música aconteceu de fora para dentro. Veio da rua para a rádio. As emissoras passaram a tocar quando a torcida começou a cantar no Maracanã”, conta.

Durante a entrevista exclusiva para o programa original da TV Brasil, o artista ainda fala sobre negritude, preconceito racial e grandes ídolos do samba. Ele ressalta personalidades como referência.

Para ele, Laíla, saudoso carnavalesco homenageado pela Beija-Flor em 2025, no último desfile de Neguinho como intérprete da escola, é um mestre do samba e Dona Ivone Lara uma rainha do gênero. Ainda se comove ao recordar performances marcantes na Marquês de Sapucaí.

Rio de Janeiro (RJ) 28/02/2025 – Neguinho da Beija-Flor solta a voz e canta sucessos no Samba na Gamboa, da TV Brasil. Frame: TV Brasil/Divulgação – TV Brasil/Divulgação

Sobre o programa

A nova temporada do Samba na Gamboa que marca a estreia de Teresa Cristina como apresentadora do programa da TV Brasil foi gravada no Teatro Ruth de Souza, no Parque Glória Maria, em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. O palco para conversas embaladas por hits é um cenário colorido que evoca uma praça na Gamboa – bairro histórico da zona portuária da capital carioca. A presença de plateia é outro destaque da atração.

O Samba na Gamboa tem janela semanal, aos domingos, às 13h, na programação da TV Brasil, e horário alternativo aos sábados, às 23h.

O público pode curtir os conteúdos exclusivos no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora. As edições também ganham espaço nas ondas da Rádio Nacional aos sábados, ao meio-dia, para toda a rede.