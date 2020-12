Negueba comemora ótimo ano no Gyeongnam e espera permanecer no futebol asiático

Um dos principais nomes do futebol coreano, o meia Negueba, com passagens pelo Flamengo e São Paulo, comemorou o ótimo ano que fez com a camisa do Gyeongnam em 2020. Titular absoluto da equipe, o jogador, que também atuou no Coritiba, falou sobre seu desempenho em campo durante a temporada.

– Esse ano foi muito especial para mim dentro e fora de campo. Pude atuar em praticamente todas as partidas da temporada e em um nível alto novamente. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei à Coreia do Sul. Espero continuar crescendo no país nestas próximas temporadas.

Segundo Negueba, sua ideia é continuar no futebol asiático.

– Minha ideia é permanecer no futebol asiático por mais algumas temporadas. Estamos conversando para definirmos os próximos passos.

