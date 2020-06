Negro do Borel diz que vai processar sogros e diz sofrer racismo

O embate entre Nego do Borel e os pais de sua namorada, Duda Reis, ganhou mais um episódio nesta quarta-feira (25). O cantor declarou que vai processar os sogros por causa das acusações de agressão contra Duda e ainda alegou que está sofrendo racismo por parte de Sonia Barreiros e Luiz Fernando Barreiros.

As brigas começaram quando a mãe de Duda disse, em um post do Instagram, que Nego do Borel teria jogado a namorada no chão e a expulsado de uma van durante uma viagem para Portugal. Sonia expressou sua revolta com o seguinte comentário: “Você ia gostar de ser empurrada na rua e jogada no chão? Ser expulsa de uma van no meio de uma viagem internacional? Ser traída C#%& e saber? Duvido que sua mãe ia te deixar em paz”.

Frente a isso, Nego do Borel se pronunciou para a imprensa dizendo: “Em respeito às pessoas que eu amo, sempre coloquei panos quentes e procurei não ligar para essas agressões gratuitas. Mas isso cansa. Até quando seremos obrigados a aturar que tratem todo preto favelado como bandido? Chega! Eu vou atrás dos meus direitos e vou tomar as devidas providências”.

