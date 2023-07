Negociando com a Globo para receber R$ 7 milhões por mês, saiba valor do patrimônio de Luciano Huck

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 17/07/2023 - 16:23 Compartilhe

Luciano Huck que já é rico, deve ficar ainda mais rico! Segundo informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, do IG, a TV Globo e o apresentador do ‘Domingão com Huck’ vão fechar um acordo de renovação contratual milionário. Luciano, que atualmente tem um salário na emissora de R$ 3 milhões, recebeu a proposta de R$ 7 milhões mensais.

De acordo com uma fonte de Lo-Bianco, o objetivo da Globo é manter estabilizado o domingo na programação com Huck. Além do marido de Angélica, Faustão foi o último a ter um contrato amarrado a cada 10 anos no canal.

O colunista ainda afirma que a negociação teria sido aceita por Luciano Huck, mas o contrato vai sofrer um ajuste em relação ao tempo de duração. O comunicador não teria aceitado um contrato de 12 anos, mas teria proposto, por hora, uma renovação de sete anos, que já seria considerada de longa duração e bem acima dos modelos adotados atualmente na emissora. Com isso, Huck a Globo renovariam o contrato até abril de 2030.

Ao longo de tantos anos de sua carreira de sucesso, Luciano Huck acumulou um patrimônio milionário. A IstoÉ Gente foi procurar saber o valor da fortuna da poderosa e te conta abaixo. Confira!

Qual o valor da fortuna de Luciano Huck?

A revista People With Money fez um levantamento, divulgado em fevereiro de 2021, informando que Luciano Huck liderava a lista dos mais bem pagos do mundo. A publicação afirma que, entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021, o comunicador arrecadou cerca de R$ 250 milhões (que inclui pagamento, participação nos lucros, publicidade, entre outros). Além disso, Huck lidera o top 10 da publicação, com R$ 780 milhões de patrimônio líquido.

Já segundo o jornal Bolsão, a fortuna de Luciano Huck é composta por empresas, imóveis e investimentos financeiros.

