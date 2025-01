Negociadores retomam conversas sobre detalhes finais do acordo de cessar-fogo em Gaza

DOHA/CAIRO/JERUSALÉM (Reuters) – Os negociadores do Catar retomaram as negociações nesta quarta-feira, na esperança de acertar os detalhes finais de um cessar-fogo complexo e em fases em Gaza, com o objetivo de pôr fim a um conflito que causou mortes e destruição generalizadas e abalou o Oriente Médio.

Autoridades dos mediadores Catar, Egito e Estados Unidos, bem como Israel e Hamas, disseram na terça-feira que um acordo para uma trégua no enclave palestino sitiado e a libertação de reféns estava mais próximo do que nunca.

Mas uma autoridade graduada do Hamas disse à Reuters no final da terça-feira que o grupo palestino ainda não havia dado sua resposta porque ainda estava esperando que Israel apresentasse mapas mostrando como suas forças se retirariam de Gaza.

Durante meses de conversações intermitentes para conseguir uma trégua na devastadora guerra de 15 meses, ambos os lados disseram anteriormente que estavam próximos de um cessar-fogo, mas acabaram encontrando obstáculos de última hora. As linhas gerais do acordo atual estão propostas desde meados de 2024.

Se for bem-sucedido, o cessar-fogo planejado em fases poderá interromper os combates que dizimaram Gaza, mataram dezenas de milhares de palestinos, deslocaram a maior parte da população de 2,3 milhões de habitantes do enclave antes da guerra e ainda matam dezenas de pessoas por dia.

Isso, por sua vez, poderia aliviar as tensões em todo o Oriente Médio, onde a guerra alimentou o conflito na Cisjordânia ocupada, no Líbano, na Síria, no Iêmen e no Iraque, e aumentou os temores de uma guerra total entre Israel e o Irã.

Israel lançou seu ataque em Gaza depois que combatentes liderados pelo Hamas atravessaram suas fronteiras em 7 de outubro de 2023, matando 1.200 pessoas e fazendo mais de 250 reféns, de acordo com os registros israelenses.

Desde então, as forças israelenses mataram mais de 46.700 palestinos em Gaza, de acordo com autoridades de saúde no enclave.