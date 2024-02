Negociações para libertar reféns em Gaza ‘estão indo bem’, diz Casa Branca

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/02/2024 - 16:21 Para compartilhar:

As negociações lideradas pelo enviado do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para uma nova libertação de reféns e um cessar-fogo em Gaza “estão indo bem”, declarou nesta quinta-feira (22) John Kirby, um dos porta-vozes da Casa Branca.

“As primeiras impressões que recebemos de Brett [McGurk] são de que as negociações estão indo bem”, disse Kirby, ao explicar que o enviado esteve no Cairo na quarta-feira e encontra-se em Israel nesta quinta para se reunir com o governo e com familiares de reféns americanos.

