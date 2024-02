Negociações para libertar reféns em Gaza ‘estão indo bem’, diz Casa Branca

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/02/2024 - 17:54 Para compartilhar:

As negociações lideradas pelo enviado do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para uma nova libertação de reféns e um cessar-fogo em Gaza “estão indo bem”, declarou, nesta quinta-feira (22), John Kirby, um dos porta-vozes da Casa Branca.

“As primeiras impressões que recebemos de Brett [McGurk] são de que as negociações estão indo bem”, disse Kirby, ao explicar que o enviado esteve no Cairo na quarta-feira e encontra-se em Israel nesta quinta para se reunir com o governo e com familiares de reféns americanos.

As conversas estão relacionadas a “uma pausa prolongada para libertar todos os reféns” e com o objetivo de “levar mais ajuda humanitária” à Faixa de Gaza, destacou Kirby.

Diante de um número crescente de vítimas civis, novas discussões foram iniciadas sobre um plano elaborado por Catar, Estados Unidos e Egito, cuja primeira fase prevê um cessar-fogo de seis semanas, associado a uma troca de reféns por prisioneiros palestinos detidos por Israel e a entrada em Gaza de uma grande quantidade de ajuda humanitária.

Segundo Israel, 130 reféns ainda estão retidos em Gaza, dos quais 30 teriam morrido, de cerca de 250 pessoas sequestradas em 7 de outubro.

