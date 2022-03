++ Negociações entre Ucrânia e Rússia serão retomadas amanhã ++

ROMA, 20 MAR (ANSA) – As delegações de Rússia e Ucrânia vão retomar as negociações virtuais para tentar um acordo de cessar-fogo na guerra nesta segunda-feira (21), informam o portal ucraniano “Ukrainiskaya Pravda” e a agência russa de notícias Tass. Desde a última semana, as conversas não são realizadas presencialmente por conta dos problemas e da demora nos deslocamentos no território em guerra. (ANSA).

