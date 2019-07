Negociações entre socialistas e Podemos seguem bloqueadas na Espanha

A poucas horas da votação de sua investidura como presidente do Executivo espanhol, Pedro Sánchez e os socialistas continuavam, nesta quinta-feira, sem concluir uma aliança com a esquerda radical do Podemos, essencial para mantê-lo no poder.

As consultas continuam, no entanto, até o último minuto, à espera do início da sessão na câmara baixa do Parlamento às 13h30 (08h30 de Brasília).

Esta manhã, os dois lados acusaram-se mutuamente do fracasso de suas negociações. Desta forma, parece que Sánchez que não vai obter o apoio necessário dos 42 deputados do Podemos para somar uma maioria no Congresso, que possui 350 assentos.

“Eles literalmente nos pediram o governo”, disse à rádio Cadena SER a vice-presidente do governo espanhol, a socialista Carmen Calvo.

No dia anterior, o PSOE vazou um documento no qual Podemos, a quarta força parlamentar, pedia uma vice-presidência do governo, competente em questões sociais, e cinco ministérios.

Um pedido que Calvo interpretou como a vontade de “dominar todo o conselho de ministros, para ter um governo paralelo”.

Calvo afirmou que ofereceu à esquerda radical competências em política científica, habitação, agricultura, demografia, saúde, consumo ou cooperação externa.

Por sua vez, o principal negociador do Podemos, Pablo Echenique, acusou o PSOE de romper a negociação na quarta-feira à tarde e disse que “eles nos ofereceram um pequeno papel (…) sem competências para fazer políticas públicas que melhorem o vida das pessoas”.

Em momento algum o PSOE aceitou “termos poderes reais nem para aumentar o salário mínimo interprofissional nem para baixar a conta de luz”, exemplificou ele, insistindo que “não entraremos em um governo a qualquer custo”.

Já na terça-feira, o líder do Podemos, Pablo Iglesias, que havia renunciado a ser parte do futuro governo após o veto imposto por Sánchez, acusou os socialistas de querer “humilhá-los” e reduzi-los a um papel “decorativo”.

Sánchez perdeu a primeira votação de investidura na terça-feira. O Podemos optou por se abster, para facilitar a negociação.

Se fracassar novamente nesta quinta-feira, terá um prazo até 23 de setembro para continuar tentando uma investidura, e evitar uma nova eleição legislativa em 10 de novembro, no que seria a quarta em quatro anos.

O improvável acordo entre Podemos e PSOE é a chave para convencer os partidos regionais, que prometeram facilitar a investidura em caso de desbloqueio.

Mesmo se for bem-sucedida, essa coalizão terá, no entanto, margem limitada para realizar grandes reformas, disse Antonio Barroso, analista da consultoria londrina Teneo.

Com 165 deputados dos 350, “não teriam maioria em um Parlamento muito fragmentado”, e “a entrada do Podemos limitará ainda mais a margem de manobra de Sánchez para negociar acordos políticos específicos” com outras forças, dado o antagonismo entre a esquerda radical e as partes de centro-direita, Cidadãos e PP.