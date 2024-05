Negociações entre Israel e Hamas são suspensas, diz imprensa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/05/2024 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 18 MAI (ANSA) – As negociações para uma trégua entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza foram suspensas. A informação foi divulgada pela TV israelense Kan 11. Segundo fontes envolvidas nas conversas, os mediadores do Egito e do Catar verificaram a impossibilidade, nesta fase, de alcançar um acordo.

O motivo seria que as partes não conseguem concordar sobre as condições para a liberação dos reféns em poder do Hamas em troca da soltura de presos palestinos.

“As fontes indicaram que as diferenças são muito grandes, especialmente sobre o termo ‘fim da guerra’ e sobre a exigência de Israel de vetar os nomes dos terroristas cuja libertação o Hamas poderia pedir”, disse a emissora.

Outra fonte estrangeira disse o jornal Haaretz que “as negociações estão atualmente em um beco sem saída e não há progresso”, mas expressou a esperança de que a situação possa mudar nos próximos dias.

REFÉNS – Os corpos dos reféns israelenses Shani Louk, Amit Buskila e Itzhak Gelerenter foram recuperados nesta sexta-feira (17) em Gaza, enrolados em um saco.

As investigações ainda não confirmaram se Buskila e Gelerenter foram assassinados em 7 de outubro e seus corpos levados para Gaza, ou se morreram enquanto eram reféns.

As imagens da alemã-israelense Louk à beira da morte rodaram o mundo após o ataque. Ela, que era DJ, estava no festival de música eletrônica no sul de Israel, realizado bem no dia em que o Hamas rompeu a fronteira entre a Faixa de Gaza e o país.

A jovem foi identificada em um vídeo sendo transportada indefesa e seminua em um jipe pelos combatentes do Hamas.

O pai dela, Nissim Louk, disse que finalmente poder enterrar sua filha será um “presente”. Ele reconheceu o corpo através de fotos. “Nós vimos as tatuagens nas mãos dela. Agora ela terá seu lugar ao nosso lado e poderemos visitá-la quando quisermos. E ela poderá descansar”, disse. O funeral será neste domingo (19), dia do aniversário da mãe dela, Ricarda Louk. (ANSA).