Negociações entre Cruzeiro e Goulart esfriam, e atacante fica distante de retorno Ricardo Goulart rescindiu contrato com o Santos nesta semana

Após a rescisão de Ricardo Goulart com o Santos, o Cruzeiro abriu negociações para um possível retorno do atacante campeão brasileiro com o time em 2013 e 2014. Entretanto, as duas partes enfrentam dificuldades para encontrar um acordo.

Ricardo Goulart rescindiu contrato com o Santos na última terça-feira (12). O jogador não conseguiu se firmar no clube paulista. Após isso, o Cruzeiro apareceu como possível destino do atacante, assim como o Bahia, rival de Série B do time celeste.

E MAIS:

Entretanto, a negociação foi considerada difícil para ambas as partes. Por estar em um regime de reconstrução, o Cruzeiro (comandado pela gestão de Ronaldo Fenômeno) não pensa em fazer loucuras com a folha salarial do clube. Por isso, Goulart teria que reduzir muito seu vencimento para voltar a defender o time celeste.

Pesa também o planejamento da gestão de Ronaldo para o time mineiro. Atualmente com 31 anos, Goulart não pode ser visto como investimento de longo prazo, estratégia adotada pelo time celeste nas contratações de jogadores na atual administração.

Esse empecilho também está diretamente ligado com o planejamento e estilo de jogo adotado pelo técnico Paulo Pezzolano. Em campo, o time do Cruzeiro atua impondo muita pressão ao adversário, correndo e fechando espaços, características que precisariam ser adotadas pelo jogador de 31 anos.

No Cruzeiro, Ricardo Goulart atuou entre 2013 e 2014. No período, o atacante foi bicampeão brasileiro sendo o destaque do clube. Em 106 jogos, Goulart marcou 36 gols pelo time celeste.

E MAIS:

E MAIS: