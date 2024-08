Negociações em Doha para trégua em Gaza são retomadas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/08/2024 - 8:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 16 AGO (ANSA) – As negociações em Doha, no Catar, para um cessar-fogo na Faixa de Gaza foram retomadas nesta sexta-feira (16), mas ainda sem a presença de representantes do grupo fundamentalista islâmico Hamas, que exige a retirada das tropas de Israel do enclave palestino.

Segundo uma fonte citada pelo jornal israelense Haaretz, as partes esperam ver progressos “nas próximas 24 horas”, e as tratativas ocorrem em um clima “positivo”.

Além do Catar, as negociações são mediadas por Egito e Estados Unidos e buscam obter a libertação dos reféns israelenses sequestrados em 7 de outubro pelo Hamas e que ainda estariam vivos, além da entrada de ajuda humanitária para a população civil em Gaza.

O grupo islâmico, no entanto, exige a retirada completa das tropas israelenses e um cessar-fogo definitivo, condições com as quais Tel Aviv ainda não concordou.

Enquanto as negociações prosseguem, o Exército israelense lançou panfletos ordenando a evacuação imediata de “zonas seguras” no sul da Faixa de Gaza.

Na última quinta (15), a Casa Branca demonstrou otimismo com as tratativas e disse que os parâmetros do acordo já foram concordados. “As lacunas a ser preenchidas dizem respeito à implementação”, afirmou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby. (ANSA).