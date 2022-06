Negociação caminha, e Botafogo irá adquirir mais 30% dos direitos econômicos de Erison A multa de Erison passará de 2 milhões para 5 milhões de euros; o tempo do novo contrato e mais alguns detalhes serão discutidos na semana que vem

A renovação de Erison com o Botafogo caminha para um final feliz. Isso porque, segundo o LANCE! apurou, o Alvinegro acertou que irá adquirir mais 30% dos direitos econômicos do jogador. Além disso, a multa rescisória passará de dois milhões para cinco milhões de euros (R$ pouco mais de 25,6 milhões na cotação atual).





Já o tempo do novo contrato e mais alguns detalhes serão conversados entre as partes na semana que vem. Hoje, Erison tem vínculo com o Botafogo até o fim de 2023. Ademais, o Alvinegro detém apenas 10% dos direitos econômicos do atacante.

Após se destacar no Brasil de Pelotas na Série B do ano passado, Erison foi contrato pelo Botafogo em janeiro, antes do início da Era John Textor. Com a camisa do Alvinegro, Erison disputou 21 partidas, marcou 13 gols e distribuiu três assistências.

Dessa forma, na expectativa de mais uma boa atuação do atacante, o Botafogo volta a campo na segunda-feira, às 20h, para enfrentar o Goiás no Nilton Santos. O jogo é válida pela nona rodada do Brasileirão e terá transmissão em tempo real pelo LANCE!.

