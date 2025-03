Nego do Borel se prepara para uma nova luta e revela planos para retomar a carreira

O cantor Nego do Borel vem se dedicando cada vez mais ao Boxe e agora está prestes a subir mais uma vez ao ringue. Após enfrentar MC Gui e Luiz Mesquita, o funkeiro está preparado para o confronto contra o influenciador Diego Aguiar. O duelo lidera os cards de lutas do “Funk Crypto Fight”, programado para acontecer neste sábado, 29 de março.

O carioca revelou como o boxe o salvou da depressão, além de revelar seus planos de retomada da carreira musical.

“Tenho me dedicado muito ao boxe e posso dizer que hoje é o meu hobby preferido. Mesmo que não estivesse com uma luta programa, eu ainda assim estaria treinando com a mesma dedicação, porque me faz muito bem”, disse ele, que está afastado dos palcos há algum tempo.

“O boxe me tirou de uma confusão mental, que eu jamais imaginei que pudesse sair. Ele realmente cura a depressão. Além de ajudar a cuidar do físico. Não quero que seja uma profissão, porque também tenho a minha carreira musical e não daria, então, para me dedicar somente ao boxe”, ponderou.

Sobre os novos planos para a carreira artística, Nego contou que está trabalhando em algumas músicas.

“Estou fazendo muitas canções novas e estudando formas de voltar para a cena. Inclusive, logo após a luta, vou estrear uma turnê na Europa. Muita gente pergunta se troquei a música pelo boxe, mas nunca vou largar minha carreira musical, porque é por ela que estou aqui hoje. Também tenho talento, sou compositor. Várias músicas minhas que explodiram, então tenho como simplesmente largar a música. Ela sempre foi um sonho pra mim”, antecipou ele.

Mesmo tendo perdido os seus últimos confrontos, o funkeiro garantiu que está muito confiante desta vez, apesar de reconhecer a dificuldade do combate, já que Diego Aguiar é bem mais alto do que ele.

“Acho que o boxe é isso. Ganhar, perder… já tivemos histórias de lutadores que começaram perdendo todas, como o Robson Conceição, que perdeu 10 vezes antes de ser campeão mundial. E dessa vez acho que o resultado vai ser diferente. Ele só é grande e mais pesado, mas boxe não tem essa questão de altura e sim de treinamento. Então me sinto muito bem preparado, além de ter uma estratégia para vencer ele. Por isso estou muito confiante, e se Deus quiser, vai dar Nego!”.

O “Funk Crypto Fight” está planejado para acontecer no Pimenta Fight Club Praia, na Barra da Tijuca, o evento é fechado para convidados trará Nego do Borel como protagonista. Além de outros duelos com celebridades, cantores, influenciadores e lutadores profissionais, como Gabriel Souza, Lucas Braga, Nicollas Jesus, Edson Calango, Bruno Korea e Xavier Antônio.

A programação pretende unir arte, esporte e impacto social, contemplando instituições como Casa do Funk (São Gonçalo e Rocinha) e CUFA (Central Única das Favelas).